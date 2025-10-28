Rinnovata la convenzione tra Comune e le 12 scuole dell' infanzia paritarie

La Giunta ha approvato il 28 ottobre il rinnovo della convenzione con le 12 scuole dell'infanzia paritarie attive in città, sottoscritta l'8 maggio 2023 e in scadenza alla fine del 2025. A seguito degli incontri tecnici già tenutisi con i rappresentanti degli enti sottoscrittori - Federazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

