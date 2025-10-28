Rinascere consapevol-mente | appuntamento a Villa Filippina
A Villa Filippina appuntamento fissato per il 1° e 2 novembre 2025 con il laboratorio artistico rivolto ai bambini, ragazzi e adulti, e per visitare la mostra d'arte "RINASCERE CONSAPEVOL-MENTE". Ci saranno inoltre, tantissime iniziative e laboratori in programma dedicati all' inclusione, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
?L' Associazione ARTHESIA ti invita a partecipare alla collettiva d'arte dal titolo " RINASCERE CONSAPEVOL-MENTE" per promuovere la cultura del benessere, la bellezza che ci circonda e sulle piaghe sociali contemporanee. ? Periodo di esposiz - facebook.com Vai su Facebook
#QuelPunto in cui si comincia a prendere consapevolezza di sé stessi, ignorando i continui giudizi degli altri, e ad apprezzare le piccole cose che la vita offre ogni giorno. Ed è come rinascere una seconda volta… - X Vai su X