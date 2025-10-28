Rinascere consapevol-mente | appuntamento a Villa Filippina

A Villa Filippina appuntamento fissato per il 1° e 2 novembre 2025 con il laboratorio artistico rivolto ai bambini, ragazzi e adulti, e per visitare la mostra d'arte "RINASCERE CONSAPEVOL-MENTE". Ci saranno inoltre, tantissime iniziative e laboratori in programma dedicati all' inclusione, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it