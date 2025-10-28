Rinasce a Roma il Museo del Genio

AGI - A partire dal prossimo 31 ottobre, Roma ritrova il  Museo del Genio dell'Esercito Italiano, uno  spazio culturale aperto a tutti: famiglie, studenti, studiosi, scuole, visitatori italiani e internazionali. Per la prima volta, questo straordinario complesso apre stabilmente le sue porte al  grande pubblico, trasformandosi in un  nuovo luogo della cultura  per la Capitale. Si tratta di un'iniziativa culturale di  Difesa Servizi  che dal 2016, su mandato del ministero della Difesa e delle Forze armate, valorizza i  musei militari.     Il nome  Museo del Genio  è stato scelto per rendere immediatamente accessibile l' identità di un luogo  che è molto più di un museo. 🔗 Leggi su Agi.it

