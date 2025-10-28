Rimosso l' ordigno bellico | rientrate le misure di sicurezza a Castelforte
L'ordigno bellico rinvenuto nella giornata di lunedì 27 ottobre nel comune di Castelforte è stato rimosso e la situazione è tornata alla normalità. Ne ha dato notizia l'amministrazione comunale spiegando che si sono concluse oggi le operazioni di rimozione della bomba, risalente probabilmente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 18 ottobre sarà rimosso l'ordigno rinvenuto nel porto di Trieste. Firmata l'ordinanza del sindaco per l'operazione di messa in sicurezza della bomba. - facebook.com Vai su Facebook
Ordigno bellico nel fiume Aspio. Subito disinnescato, zona blindata: "Da quanto non si pulivano gli argini?" - Polemico il Comitato Alluvione: "L’hanno trovato dopo 70 anni, è la dimostrazione dei poc ... msn.com scrive
Ordigno bellico trovato all'ecocompattatore delle Pianazze - Un ordigno bellico è stato rinvenuto nella prima mattinata all’interno dell’area dell’ecocompattatore delle Pianazze a La Spezia. Secondo rainews.it
Ordigno bellico nell’ecocompattatore alla Spezia, intervento degli artificieri - La Spezia – Un ordigno bellico è stato ritrovato questa mattina all’ecocompattatore della Spezia, alle Pianazze. ilsecoloxix.it scrive