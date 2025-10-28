Rimosso l' ordigno bellico | rientrate le misure di sicurezza a Castelforte

Latinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ordigno bellico rinvenuto nella giornata di lunedì 27 ottobre nel comune di Castelforte è stato rimosso e la situazione è tornata alla normalità. Ne ha dato notizia l'amministrazione comunale spiegando che si sono concluse oggi le operazioni di rimozione della bomba, risalente probabilmente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

