Rimorchio carico di rifiuti speciali e pericolosi sulla Litoranea | interviene Castelluccio

28 ott 2025

Un disastro ambientale evitato per puro caso! Questa mattina, durante un giro sulla litoranea, mi sono trovato davanti a una scena inaccettabile: un enorme rimorchio carico di rifiuti speciali e pericolosi, da cui proveniva un chiaro principio di incendio. Solo il maltempo di questi giorni ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

