Rimorchio carico di rifiuti speciali e pericolosi sulla Litoranea | interviene Castelluccio
Un disastro ambientale evitato per puro caso! Questa mattina, durante un giro sulla litoranea, mi sono trovato davanti a una scena inaccettabile: un enorme rimorchio carico di rifiuti speciali e pericolosi, da cui proveniva un chiaro principio di incendio. Solo il maltempo di questi giorni ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ultim'ora e aggiornamento Il rimorchio di un tir si è ribaltato perdendo il suo carico. Il maggiore problema però è la rimozione dell'ingrombrante veicolo, per cui ci saranno disagi - facebook.com Vai su Facebook
Camion carico di rifiuti speciali sequestrato e multa salata per l’abbandono di un divano in piazza - La polizia locale di Falconara Marittima intensifica i controlli grazie alle telecamere di videosorveglianza di Gianluca Fenucci Un camion carico di rifiuti speciali sequestrato e una multa da 1000 eu ... Come scrive youtvrs.it
Furgone carico di rifiuti speciali sequestrato nel Napoletano - Un furgone con un carico di rifiuti speciali è stato sequestrato mentre i suoi occupanti sono stati denunciati. Segnala ansa.it
Furgone carico di rifiuti speciali sequestrato a Torre del Greco - Un furgone con un carico di rifiuti speciali è stato sequestrato mentre i suoi occupanti sono stati denunciati. Lo riporta rainews.it