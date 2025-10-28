Rimini si tratta la svolta La cessione è ormai vicina

Il Rimini è vicino al cambio di proprietà. A darne conferma ieri è stata Giusy Anna Scarcella tornando a farsi sentire dopo settimane di silenzio. E lo ha fatto dopo aver letto dell’interesse per il suo club da parte di una società multi-club ownership, ovvero una società che ha diverse proprietà o partecipazioni nel mondo del calcio. Non necessariamente in Italia. Anzi, nello specifico, la società che si è rivolta all’avvocato Simone Campolattano dl foro di Rimini per avere i primi contatti con la Building Company, non avrebbe per ora partecipazioni in club italiani. Un interessamento palesato che, evidentemente, ha fatto balzare sulla sedia l’azienda milanese, con base anche a Verona, che ormai da una ventina di giorni sta trattando con la Scarcella per l’acquisto del Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

