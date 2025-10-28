Rimini Blue Lab premiato da ASviS come buona pratica per lo sviluppo sostenibile
Rimini Blue Lab, il laboratorio riminese dell'economia verde e blu ha ricevuto l'Attestato di buona pratica territoriale per un'Italia più sostenibile 2025 dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il riconoscimento arriva mentre oggi il Comune di Rimini interviene alla Biennale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Rimini Blue Lab - facebook.com Vai su Facebook
Santa Marinella: Il Comune premiato per il progetto Lazio Blue Route durante l’ultima giornata di Blue Innovation Lab al Castello di Santa Severa. - Si è tenuta nella giornata di giovedì presso il Castello di Santa Severa la seconda ed ultima giornata di Blue Innovation Lab, l’evento organizzato da Regione Lazio, tramite Lazio Innova, che ha visto ... Come scrive trcgiornale.it