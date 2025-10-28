Rimini Blue Lab premiato da ASviS come buona pratica per lo sviluppo sostenibile

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini Blue Lab, il laboratorio riminese dell'economia verde e blu ha ricevuto l'Attestato di buona pratica territoriale per un'Italia più sostenibile 2025 dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il riconoscimento arriva mentre oggi il Comune di Rimini interviene alla Biennale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rimini blue lab premiatoSanta Marinella: Il Comune premiato per il progetto Lazio Blue Route durante l’ultima giornata di Blue Innovation Lab al Castello di Santa Severa. - Si è tenuta nella giornata di giovedì presso il Castello di Santa Severa la seconda ed ultima giornata di Blue Innovation Lab, l’evento organizzato da Regione Lazio, tramite Lazio Innova, che ha visto ... Come scrive trcgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Blue Lab Premiato