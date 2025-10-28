Rimini blitz in hotel a Bellariva | scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Rimini per spaccio di droga: sequestrati cocaina, marijuana e metamfetamina in un hotel di Bellariva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rimini blitz in hotel a bellariva scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto

© Notizie.virgilio.it - Rimini, blitz in hotel a Bellariva: scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto

Argomenti simili trattati di recente

rimini blitz hotel bellarivaRimini, blitz in hotel a Bellariva: scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto - Un uomo è stato arrestato a Rimini per spaccio di droga: sequestrati cocaina, marijuana e metamfetamina in un hotel di Bellariva. Come scrive virgilio.it

rimini blitz hotel bellarivaBlitz antidroga in un hotel a Bellariva: un ospite arrestato per spaccio. Sequestrati tre tipi di droga, bilancini e contanti - Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga: nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre, intorno alle 16. Si legge su libertas.sm

rimini blitz hotel bellarivaArrestato ladro seriale a Rimini: sorpreso a rubare dentro a un hotel - Un quarantenne algerino è stato bloccato mentre rovistava nelle stanze di un albergo a Bellariva. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini Blitz Hotel Bellariva