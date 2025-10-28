Rimini blitz in hotel a Bellariva | scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto

Un uomo è stato arrestato a Rimini per spaccio di droga: sequestrati cocaina, marijuana e metamfetamina in un hotel di Bellariva.

