Rimaturità al classico Galileo | il 4 novembre la premiazione

Firenze, 28 ottobre 2025 – Chissà se qualcuno riprenderà 4 alla versione, come già accaduto durante la prima edizione della  Rimaturità. Ma non è certo il voto quello che conta, bensì lo spirito, la voglia di rivedersi e di riassaporare un po’ quei ricordi di gioventù, strettamente legati agli irripetibili anni del liceo.  Si terrà martedì 4 novembre, dalle 16.30, al liceo classico Galileo di via Martelli 9, la cerimonia di premiazione della Rimaturità, l’originale prova di latino che lo scorso maggio ha visto protagonisti un centinaio di ex allievi dello storico istituto fiorentino. Dopo tanti anni lontani dai banchi, cimentarsi con una versione non è certo semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

