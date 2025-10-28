Rigore Napoli Rocchi smentisce la dichiarazione dalla sala VAR | clamorosa gaffe dei collaboratori di Mariani

Inter News 24 Rigore Napoli: Rocchi interviene commentando una frase pronunciata dai collaboratori di Mariani presenti in sala VAR. Nel corso della trasmissione Open Var di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato l’episodio del rigore assegnato al Napoli contro l’Inter, relativo al presunto contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. Durante l’analisi dell’episodio, è emerso un audio dalla Sala VAR, in cui si sentiva la comunicazione tra l’arbitro Mariani e il VAR, che affermava che non fosse possibile rivedere la decisione, poiché c’era un contatto ma non si poteva entrare nel merito dell’intensità dello stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli, Rocchi smentisce la dichiarazione dalla sala VAR: clamorosa gaffe dei collaboratori di Mariani

