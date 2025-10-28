Inter News 24 Rigore Napoli, il penalty che fa discutere: analisi e dubbi sulla decisione dell’arbitro. Spunta l’audio di Di Lorenzo durante l’episodio del rigore. A tre giorni dalla sfida tra Napoli e Inter al Maradona, il rigore assegnato ai partenopei continua a suscitare polemiche e discussion i. Il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo nell’area nerazzurra è stato inizialmente ignorato dall’arbitro Mariani, che aveva valutato l’episodio in campo senza fischiare nulla. Tuttavia, la decisione è stata successivamente rivisitata grazie all’intervento dell’assistente, che ha segnalato il possibile rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rigore Napoli, la Ref Cam svela quanto detto da Mariani. La frase pronunciata fa infuriare i nerazzurri