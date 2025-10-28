Rigore Napoli Inter svelato l’audio della Refcam di Mariani | quella frase detta all’assistente Bindoni fa infuriare i tifosi interisti!
Inter News 24 I dettagli. Non si placa l’eco delle polemiche arbitrali dopo Napoli-Inter. A tre giorni di distanza dalla sfida del Maradona, continua a far discutere (e infuriare l’ambiente nerazzurro) il calcio di rigore “assurdo”, come definito da molti, concesso alla squadra di Antonio Conte nel primo tempo. L’episodio, un contatto in area tra il centrocampista della Beneamata Henrikh Mkhitaryan e il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo, ha rotto l’equilibrio del match e ha scatenato un vespaio di critiche verso la direzione di gara dell’arbitro Maurizio Mariani e dei suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Sei sicuro?" Ecco cosa vede e cosa dice l'arbitro Mariani prima del rigore in Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in #NapoliInter dato dal guardalinee. Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa infl - X Vai su X
Napoli-Inter, il rigore svelato da Ref Cam: fu l’assistente a chiamarlo - Inter, il rigore svelato da Ref Cam: fu l’assistente a chiamarlo Nuovi elementi emergono sul rigore che ha acceso le polemiche di Napoli–Inter. Da forzazzurri.net
Napoli-Inter, il rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan (non) visto da Mariani: la ref cam e l'audio col guardalinee - Inter, il rigore fa ancora discutere: la Ref Cam rivela il dialogo tra Mariani e Bindoni, il guardalinee. Scrive sport.virgilio.it
“Sei sicuro?": rigore su Di Lorenzo, svelato l'audio tra Mariani e il suo assistente - Emergono nuovi dettagli sul tanto discusso rigore assegnato al Napoli contro l'Inter dall'arbitro Mariani. Si legge su tuttonapoli.net