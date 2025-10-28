Rigore Napoli Inter svelato l’audio della Refcam di Mariani | quella frase detta all’assistente Bindoni fa infuriare i tifosi interisti!

Inter News 24 I dettagli. Non si placa l’eco delle polemiche arbitrali dopo Napoli-Inter. A tre giorni di distanza dalla sfida del Maradona, continua a far discutere (e infuriare l’ambiente nerazzurro) il calcio di rigore “assurdo”, come definito da molti, concesso alla squadra di Antonio Conte nel primo tempo. L’episodio, un contatto in area tra il centrocampista della Beneamata Henrikh Mkhitaryan e il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo, ha rotto l’equilibrio del match e ha scatenato un vespaio di critiche verso la direzione di gara dell’arbitro Maurizio Mariani e dei suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Internews24.com

