Rigore Napoli Inter spunta il retroscena sul dialogo nel tunnel tra Acerbi e Sommer con l’assistente Bindoni | L’ho visto adesso e ti dico che…

Inter News 24 Rigore Napoli Inter, spunta il retroscena sul dialogo nel tunnel tra Acerbi e Sommer con l’assistente Bindoni: ecco cosa si sono detti. L’incredulità mostrata in campo dai giocatori dell’Inter al momento dell’assegnazione del contestatissimo rigore al Napoli si è trasformata in rabbia e protesta durante l’intervallo. Dopo aver rivisto le immagini del contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo negli spogliatoi, la convinzione di aver subito un torto si è ulteriormente rafforzata nel gruppo nerazzurro. Come documentato dalle telecamere di Bordo CAM, nel tunnel che riporta al campo per l’inizio del secondo tempo, diversi giocatori della Beneamata si sono avvicinati alla terna arbitrale per chiedere spiegazioni sulla decisione presa dall’arbitro Maurizio Mariani, su segnalazione dell’assistente Bindoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

