Rigore Napoli Inter spunta il retroscena sul dialogo nel tunnel tra Acerbi e Sommer con l’assistente Bindoni | L’ho visto adesso e ti dico che…
Inter News 24 Rigore Napoli Inter, spunta il retroscena sul dialogo nel tunnel tra Acerbi e Sommer con l’assistente Bindoni: ecco cosa si sono detti. L’incredulità mostrata in campo dai giocatori dell’Inter al momento dell’assegnazione del contestatissimo rigore al Napoli si è trasformata in rabbia e protesta durante l’intervallo. Dopo aver rivisto le immagini del contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo negli spogliatoi, la convinzione di aver subito un torto si è ulteriormente rafforzata nel gruppo nerazzurro. Come documentato dalle telecamere di Bordo CAM, nel tunnel che riporta al campo per l’inizio del secondo tempo, diversi giocatori della Beneamata si sono avvicinati alla terna arbitrale per chiedere spiegazioni sulla decisione presa dall’arbitro Maurizio Mariani, su segnalazione dell’assistente Bindoni. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
"Non c'era rigore su Di Lorenzo" Durissimo il commento di Gianluca Rocchi a Open Var su Napoli-Inter. - facebook.com Vai su Facebook
Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in #NapoliInter dato dal guardalinee. Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa infl - X Vai su X
Napoli Inter, spunta l’audio della Refcam di Mariani sul rigore contestato: quella frase ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri! I dettagli - Napoli Inter, l’audio della Refcam di Mariani sul rigore fa discutere: emergono nuovi dettagli sull’episodio contestato Non si placano le polemiche arbitrali seguite a Napoli- Si legge su calcionews24.com
CAOS rigore: il dialogo tra VAR e arbitri in Napoli-Inter - Il calcio di rigore assegnato nel primo tempo da direttore di gara Maurizio Mariani per presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lo ... passioneinter.com scrive
Napoli-Inter, il rigore Di Lorenzo-Mkhitaryan (non) visto da Mariani: la ref cam e l'audio col guardalinee - Inter, il rigore fa ancora discutere: la Ref Cam rivela il dialogo tra Mariani e Bindoni, il guardalinee. Da sport.virgilio.it