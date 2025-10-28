Rigore Napoli Inter spunta il dialogo Cosa si sono detti in campo i protagonisti dell’episodio

Inter News 24 Rigore Napoli Inter: il teso confronto tra calciatori, allenatori ed assistenti arbitrali in seguito al penalty assegnato da Mariani. La partita tra Napoli e Inter di sabato sera è stata segnata da un episodio controverso che ha infiammato il confronto: il rigore assegnato agli azzurri per un presunto contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan. L’episodio, ripreso da DAZN durante la trasmissione Bordo CAM, ha suscitato numerose reazioni e interrogativi, sia da parte dei giocatori in campo che della panchina. Il nervosismo in campo e le reazioni dei giocatori. L’azione è partita da un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, con il fischio dell’arbitro che ha immediatamente fatto reagire i protagonisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

