Rigore Napoli Inter Rocchi asseconda le proteste dei nerazzurri Il commento

di Lorenzo Vezzaro Rigore Napoli Inter: Gianluca Rocchi dà ragione alle dichiarazioni di Marotta nel post partita. Anche per lui, l’assegnazione del rigore è errata. A due giorni dalla sfida del “Maradona”, l’episodio del rigore assegnato al Napoli nel match contro l’Inter continua a suscitare accese polemiche. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il penalty concesso da Maurizio Mariani, su indicazione dell’assistente Bindoni, è stato considerato inesistente e ha inciso in maniera decisiva sull’andamento della partita. Un errore che riapre il dibattito sulla gestione delle designazioni e sull’operato della classe arbitrale italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli Inter, Rocchi asseconda le proteste dei nerazzurri. Il commento

Leggi anche questi approfondimenti

"Sei sicuro?" Ecco cosa vede e cosa dice l'arbitro Mariani prima del rigore in Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook

Rocchi egualmente responsabile per la vaccata del rigore in #NapoliInter dato dal guardalinee. Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa infl - X Vai su X

Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. panorama.it scrive

Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Da sport.virgilio.it

Troppo grave l’errore in Napoli-Inter: Rocchi ferma l’arbitro Mariani e il guardalinee Bindoni - Il designatore arbitrale ferma l'arbitro e il guardalinee, considerando errata la decisione sul contatto Di Lorenzo- Riporta ilfattoquotidiano.it