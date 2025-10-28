Rigore Napoli Inter per gli arbitri italiani è stato un weekend da incubo da Milan Pisa a Lazio Juventus Il motivo

Internews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Rigore Napoli Inter: un vero e proprio weekend da dimenticare per i direttori di gara del campionato di Serie A, con numerose scelte rivedibili. È stato un fine settimana da dimenticare per la classe arbitrale italiana. Dalle sfide di cartello come Napoli Inter e Lazio Juventus fino a Pisa Milan in Serie A e B, il rendimento dei direttori di gara è finito nel mirino delle critiche. Una serie di decisioni contestate ha riacceso il dibattito sulla qualità e la gestione del gruppo guidato da Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri italiani. In particolare, i casi più eclatanti hanno coinvolto Mariani al “Maradona”, Zufferli a San Siro e Colombo all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com

rigore napoli inter per gli arbitri italiani 232 stato un weekend da incubo da milan pisa a lazio juventus il motivo

© Internews24.com - Rigore Napoli Inter, per gli arbitri italiani è stato un weekend da incubo, da Milan Pisa a Lazio Juventus. Il motivo

Scopri altri approfondimenti

rigore napoli inter arbitriL’audio dell’arbitro Mariani sul rigore di Napoli-Inter: «Sei sicuro?» rivolto al guardalinee e poi fischia - L’audio dell’arbitro Mariani sul rigore di Napoli- ilnapolista.it scrive

rigore napoli inter arbitriNapoli-Inter, il rigore svelato da Ref Cam: fu l’assistente a chiamarlo - Inter, il rigore svelato da Ref Cam: fu l’assistente a chiamarlo Nuovi elementi emergono sul rigore che ha acceso le polemiche di Napoli–Inter. Come scrive forzazzurri.net

rigore napoli inter arbitriNapoli-Inter, il video del rigore su Di Lorenzo allo SkyTech e cosa ne pensa Rocchi - Una riflessione è stata fatta anche dai vertici arbitrali che avrebbero individuato una gerarchia di ... Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rigore Napoli Inter Arbitri