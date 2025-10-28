Rigore Napoli Inter l’analisi sui colpevoli dell’episodio di sabato sera Rocchi è pronto ad intervenire

Inter News 24 Rigore Napoli Inter: Rocchi pronto a spiegare tutti gli errori arbitrali del weekend, partendo da quello del Maradona. L’ultimo weekend di Serie A ha lasciato pesanti strascichi sul fronte arbitrale. Le polemiche nate dopo Napoli–Inter, ma anche quelle legate a Lazio–Juventus, Milan–Pisa e Fiorentina–Bologna, hanno acceso il dibattito su errori e decisioni controverse che hanno condizionato più di una partita. La gestione del designatore Gianluca Rocchi è finita così nuovamente sotto osservazione, con critiche diffuse da parte di club, dirigenti e tifosi. Secondo quanto riportato da Repubblica, Rocchi interverrà oggi alle 15 all’interno della trasmissione “Open Var” sull’app di Dazn, dove verranno analizzati in modo dettagliato gli episodi più discussi dell’ottava giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

