Rigore Napoli Inter Capuano | Mariani spettatore non pagante il Var suggerisce addirittura all’arbitro cosa dire!
Inter News 24 Rigore Napoli Inter, il noto giornalista Giovanni Capuano critica l’operato della terna arbitrale e solleva l’ennesimo problema. Le polemiche sul calcio di rigore concesso al Napoli contro la Beneamata non si placano, alimentate anche dalla recente pubblicazione degli audio VAR tramite Open VAR. Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il suo profilo X, ha commentato un aspetto particolare emerso dai dialoghi tra l’arbitro Maurizio Mariani e la sala operativa. Secondo Capuano, l’episodio stabilisce un “altro primato irrituale”: dalle conversazioni si evincerebbe che il VAR non solo abbia influenzato la decisione, ma abbia addirittura suggerito all’arbitro la giustificazione da fornire ai giocatori in caso di proteste (che peraltro sono state garbate). 🔗 Leggi su Internews24.com
