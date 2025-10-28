Rigore Di Lorenzo | Barella all’arbitro | Ma non l’hai fischiato tu! e Mariani | Siamo in quattro

Si continua a parlare del discusso rigore assegnato agli azzurri in Napoli-Inter per fallo su Di Lorenzo. Nuovi dettagli emergono da Bordocam, lo speciale di Dazn che mostra le immagini inedite della partita. Bordocam Dazn, il focus sul rigore assegnato al Napoli. Nel video, appena Mariani assegna il penalty dopo la revisione al Var, Antonio Conte esclama subito: « È rigore, andiamo!». Qualche metro più in là, Chivu chiede al quarto uomo se l’arbitro stia andando a rivedere l’azione. Tra i più increduli, come si evince dalle immagini, Barella si avvicina a all’arbitro protestando: «Ma non l’hai fischiato tu!», ricevendo la replica pronta del direttore di gara: «Siamo in quattro!». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rigore Di Lorenzo: Barella all’arbitro: «Ma non l’hai fischiato tu!» e Mariani: «Siamo in quattro»

