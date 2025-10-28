rigamonti valtellina wine trail sport musica ed enogastronomia

Tre distanze per un unico, grande spettacolo con oltre 3.700 atleti accreditati da 43 nazioni. La data è quella dell’8 novembre con la gara regina tra i vigneti eroici da 42 km con con 1.006 concorrenti, mentre saranno i 1.337 i partecipanti alla mezza maratona e 1.330 runners della 13 km al via da Castione. Da Montagna partiranno inoltre 24 equipaggi delle joelette, speciali carrozzelle per il trasporto di persone con disabilità. Ma la Rigamonti Valtellina Wine Trail quest’anno sarà molto di più: basti pensare che è già pronto un ricco calendario di eventi tra sport, musica ed enogastronomia che abbraccerà i primi nove giorni di novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

