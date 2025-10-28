Rigamonti Valtellina Wine Trail Sport musica ed enogastronomia
Tre distanze per un unico, grande spettacolo con oltre 3.700 atleti accreditati da 43 nazioni. La data è quella dell’8 novembre con la gara regina tra i vigneti eroici da 42 km con con 1.006 concorrenti, mentre saranno i 1.337 i partecipanti alla mezza maratona e 1.330 runners della 13 km al via da Castione. Da Montagna partiranno inoltre 24 equipaggi delle joelette, speciali carrozzelle per il trasporto di persone con disabilità. Ma la Rigamonti Valtellina Wine Trail quest’anno sarà molto di più: basti pensare che è già pronto un ricco calendario di eventi tra sport, musica ed enogastronomia che abbraccerà i primi nove giorni di novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Alla Nona edizione di Fermento Milano, la prossima Domenica 26 Ottobre, torna a trovarci Cantina La Spia. @laspia_wines nasce in Valtellina con un nome legato all’omonimo costone roccioso situato nella sottozona Sassella DOCG, una postazione di avv - facebook.com Vai su Facebook
Rigamonti Valtellina Wine Trail. Sport, musica ed enogastronomia - Tre distanze per un unico, grande spettacolo con oltre 3. Lo riporta ilgiorno.it
Valtellina Wine Trail: RIGAMONTI rinnova il sodalizio con il territorio e lo sport, in gara un team di campioni - Nella spettacolare gara di trail tra i vigneti e terrazzamenti patrimonio Unesco, il leader mondiale della Bresaola - Secondo comunicati-stampa.net
Valtellina Wine Trail 2025: oltre 5.000 partecipanti per la corsa tra i vigneti eroici dal 1° al 9 novembre - 000 partecipanti per la corsa tra i vigneti eroici dal 1° al 9 novembre. Riporta radiotsn.tv