Riforme | Rampelli ' modello sindaco d' Italia per riavvicinare istituzioni e cittadini'

Iltempo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "L'astensionismo è uno dei più gravi problemi delle democrazie occidentali, non solo dell'Italia. Non possiamo rassegnarci all'idea che ciò sia un male insito nei sistemi democratici, dobbiamo altresì tentare di porvi rimedio per salvaguardare la partecipazione popolare. Una mia personalissima opinione, ritengo che per riavvicinare le Istituzioni ai cittadini si dovrebbe seguire il modelloSindaco d'Italia', cioè consentire all'elettore di scegliere tutto: il candidato premier, la coalizione, il partito, il parlamentare tramite preferenze, il premio di maggioranza per garantire stabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

