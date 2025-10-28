Riforme meno tasse e fiducia dei mercati Milei e quel secondo bonus elettorale

Domanda. E adesso? Javier Milei sembrava a un passo dal naufragio solo pochi giorni prima delle elezioni di medio termine della scorsa domenica. La sua politica economica, miscela esplosiva di tagli e privatizzazioni a profusione, non sembrava essere stata in grado di raddrizzare le sorti di un Paese fallito otto volte nella storia recente. La sensazione che il voto di due giorni fa, più che un tagliando, fosse una rottamazione anticipata, era forte. Invece no, alla fine ha vinto con oltre il 40% delle preferenze. Messo con le spalle al muro dall’attuale crisi valutaria, con i capitali in fuga dal Paese per il timore da parte degli investitori di un crollo del peso, dagli scandali che hanno travolto la sua amministrazione, da un congresso sempre più indisciplinato e dal malessere di una popolazione duramente provata da quasi due anni di tagli, il presidente è arrivato all’appuntamento elettorale senza dollari, senza alleati e senza una chiara via di uscita. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Riforme, meno tasse e fiducia dei mercati. Milei e quel secondo bonus elettorale

