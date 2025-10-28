Riforma della giustizia oggi in Senato ddl sulla separazione delle carriere | giovedì il voto finale

(Adnkronos) – Arriva nel pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, in Senato per la quarta e ultima lettura il ddl Costituzionale di riforma della giustizia che ha come fulcro la separazione delle carriere dei pm e dei giudici. Il voto finale dell'Aula è atteso per giovedì mattina. Il Ddl costituzionale n. 1353-B ('Ordinamento giurisdizionale e Corte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

