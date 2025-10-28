Rifiuti nuova assemblea sulla Taric Troppe discariche a cielo aperto
CARMIGNANO Gestione dei rifiuti e nuova tariffa Taric: è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dai cittadini di Carmignano per stasera alle 21, al teatro parrocchiale di Comeana in via Alighieri. E’ stato invitato anche il sindaco Edoardo Prestanti. A quasi un anno dall’entrata in vigore della Taric a Carmignano, la tariffa corrispettiva, il servizio presenta ancora molte lacune e i costi sono saliti per le famiglie. Un gruppo di cittadini vorrebbe costituire un Comitato, sulla scia di quello nato a Campi Bisenzio, per relazionarsi con Alia e con il Comune attraverso un canale ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
