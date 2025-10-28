Rifiuti abbandonati nel condominio popolare? Petetta | Solo due famiglie su 40 fanno la raccolta differenziata

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifiuti accatastati, bidoni strabordanti di sporcizia indifferenziata non raccolta anche se gettata nei classici bidoni colorati e la segnalazione da parte dei residenti del condominio di via Marsala 7, di proprietà di Acer, che hanno lamentato nelle scorse settimane l'arrivo di due maxi bollette. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

