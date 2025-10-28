Rifiuti abbandonati lungo le strade | Cattiva gestione e pessimo biglietto da visita per la città
Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: “Oggi percorrendo la statale 309 Romea arrivato alla rotonda di Casal Borsetti ho notato questo tipo di schifo ambientale che per la nostra città che vive di turismo non è proprio un bel biglietto da visita. Una buona amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
