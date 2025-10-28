Rifiuti a Genova stop al progetto dei cassonetti intelligenti Il fatto del giorno | Video

In tre anni dall’avvio di quella che avrebbe dovuto rappresentare una piccola rivoluzione nella gestione dei rifiuti, sono stati investiti circa 30 milioni di euro per l’acquisto di oltre 5.700 cassonetti insieme agli appositi camion “bilaterali” dedicati al nuovo sistema di raccolta. È questo, in sintesi, il bilancio del progetto dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”, la cui estensione sul territorio cittadino è stata prima rallentata da interferenze con altri cantieri e piani urbanistici, e che oggi arriva a uno stop definitivo. Ne parla Annamaria Coluccia della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rifiuti a Genova, stop al progetto dei cassonetti intelligenti. Il fatto del giorno | Video

