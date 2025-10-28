Rieti i funerali dell’autista ucciso in provincia di Roma
È il giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 65enne autista del Pistoia Basket ucciso nell’assalto al bus lo scorso 19 ottobre a Rieti da parte degli ultrad della squadra della città laziale. I funerali si celebrano nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, dove è arrivato il feretro della vittima. Il sindaco di Rieti ha proclamato per la giornata di oggi martedì 28 ottobre il lutto cittadino. Presente in chiesa anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket. Per l’agguato sono stati arrestati tre tifosi della Sebastiani Rieti con l’accusa di omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corriere della Sera. . Rieti, i funerali dell’autista morto nell’assalto al bus - facebook.com Vai su Facebook
A Rieti lutto cittadino nel giorno dei funerali di Raffaele Marianella - X Vai su X
Rieti, funerali di Raffaele Marianella: l’ultimo saluto all’autista nell'assalto al bus - (LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
I funerali dell'autista ucciso durante l'assalto al bus: l'ingresso del feretro nella chiesa romana - L’ingresso del feretro di Raffaele Marianella nella chiesa di San Sebastiano a Cesano di Roma per la celebrazione dei funerali dell’autista morto nell’assalto al pullman che trasportava i tifosi del ... Scrive rainews.it