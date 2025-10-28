Rieti funerali Raffele Marianella Di Nino | Pistoia Basket vicino alla famiglia

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Si sono tenuti oggi, nella chiesa di San Sebastiano a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il 65enne autista che trasportava i tifosi del Pistoia Basket rimasto ucciso durante il violento assalto al pullman della squadra lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia funebre hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Marianella. Presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, che ha espresso pubblicamente la vicinanza della società alla famiglia della vittima. “Esprimiamo anche da vicino, non solo tramite telefonate e contatti avuti sin dal primo giorno con la famiglia Marianella, la nostra vicinanza per un atto criminale che ha spezzato una vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rieti funerali raffele marianella di nino pistoia basket vicino alla famiglia

© Lapresse.it - Rieti, funerali Raffele Marianella. Di Nino: “Pistoia Basket vicino alla famiglia”

Altre letture consigliate

rieti funerali raffele marianellaRieti, i funerali di Raffaele Marianella: il ricordo commosso di un collega - (LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il 65enne autista ... Scrive lapresse.it

rieti funerali raffele marianellaRieti, i funerali dell’autista ucciso in provincia di Roma - È il giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 65enne autista del Pistoia Basket ucciso nell'assalto al bus lo scorso 19 ottobre a Rieti da parte degli ... Lo riporta lapresse.it

rieti funerali raffele marianellaI funerali dell'autista morto nell'assalto al bus a Rieti in diretta video - Martedì mattina a Cesano, nel quadrante nord della Capitale, si darà l'ultimo saluto al sessantacinquenne romano Raffaele Marianella, l'autista di bus ucciso nell'assalto al pullmann dei tifosi del Pi ... video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rieti Funerali Raffele Marianella