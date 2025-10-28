(LaPresse) Si sono tenuti oggi, nella chiesa di San Sebastiano a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il 65enne autista che trasportava i tifosi del Pistoia Basket rimasto ucciso durante il violento assalto al pullman della squadra lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia funebre hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Marianella. Presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, che ha espresso pubblicamente la vicinanza della società alla famiglia della vittima. “Esprimiamo anche da vicino, non solo tramite telefonate e contatti avuti sin dal primo giorno con la famiglia Marianella, la nostra vicinanza per un atto criminale che ha spezzato una vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rieti, funerali Raffele Marianella. Di Nino: “Pistoia Basket vicino alla famiglia”