Rieti funerali Raffaele Marianella | l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus
(LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso nel corso del violento assalto da parte degli ultras della Sebastiani Rieti avvenuto lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia, gremita di familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, era presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, che ha voluto rendere omaggio alla vittima e manifestare la vicinanza della società alla famiglia Marianella. Per la giornata di oggi, il sindaco di Rieti ha proclamato il lutto cittadino, un segno di partecipazione e rispetto per una tragedia che ha scosso profondamente le comunità sportive di Pistoia e Rieti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
