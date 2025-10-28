Rieti funerali Raffaele Marianella | l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso nel corso del violento assalto da parte degli ultras della Sebastiani Rieti avvenuto lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia, gremita di familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, era presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, che ha voluto rendere omaggio alla vittima e manifestare la vicinanza della società alla famiglia Marianella. Per la giornata di oggi, il sindaco di Rieti ha proclamato il lutto cittadino, un segno di partecipazione e rispetto per una tragedia che ha scosso profondamente le comunità sportive di Pistoia e Rieti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rieti funerali raffaele marianella l8217ultimo saluto all8217autista ucciso nell8217assalto ultras al bus

© Lapresse.it - Rieti, funerali Raffaele Marianella: l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus

Argomenti simili trattati di recente

rieti funerali raffaele marianellaRieti, i funerali di Raffaele Marianella: il ricordo commosso di un collega - (LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il 65enne autista ... Da lapresse.it

rieti funerali raffaele marianellaRieti, i funerali dell’autista ucciso in provincia di Roma - È il giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 65enne autista del Pistoia Basket ucciso nell'assalto al bus lo scorso 19 ottobre a Rieti da parte degli ... lapresse.it scrive

rieti funerali raffaele marianellaI funerali dell'autista morto nell'assalto al bus a Rieti in diretta video - Martedì mattina a Cesano, nel quadrante nord della Capitale, si darà l'ultimo saluto al sessantacinquenne romano Raffaele Marianella, l'autista di bus ucciso nell'assalto al pullmann dei tifosi del Pi ... Si legge su video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rieti Funerali Raffaele Marianella