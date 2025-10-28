Rieti funerali di Raffaele Marianella | il ricordo commosso di un collega
(LaPresse) Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, il 65enne autista che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso durante il violento assalto ultras al pullman lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia, gremita di amici, colleghi e rappresentanti del mondo dello sport, era presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket. L’atmosfera è stata carica di dolore e raccoglimento, mentre l’intera comunità sportiva si è stretta intorno alla famiglia della vittima. Il sindaco di Rieti ha proclamato per oggi il lutto cittadino, in segno di solidarietà e rispetto per la tragica scomparsa di Marianella. 🔗 Leggi su Lapresse.it
