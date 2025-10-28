Ricoverato per un TSO 36enne muore dopo il viaggio in ambulanza La famiglia | Vogliamo sapere cos’è successo
La famiglia di Giuseppe Augliera, paziente schizofrenico di 36 anni, ha presentato un esposto ai carabinieri e chiede che sia fatta un'autopsia. Secondo il loro racconto, l'uomo sarebbe salito in ambulanza con le sue gambe, quattro ore dopo sarebbe arrivato in fin di vita all'ospedale Corleone di Palermo per poi morire dopo poco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
