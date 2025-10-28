Ricordati che morirai per il rapper Faneto scatta il braccialetto elettronico ma arriverà fra settimane Le botte alla ex che mostrò i lividi sui social

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper Faneto aveva picchiato la fidanzata diverse volte, secondo gli inquirenti, tanto da allarmare anche i dipendenti dei diversi hotel in cui i due soggiornavano. Violenze che la ragazza aveva denunciato non solo alle forze dell’ordine ma anche sui social, pubblicando le foto dei lividi e gli screen delle minacce dell’ormai ex fidanzato. Ora per lui, il 21enne Valentin Antonio Segura, è scattato l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Da subito divieto di avvicinamento alla ragazza e ai suoi familiari, ma per il dispositivo potrebbero volerci settimane, come riporta Ansa. Le accuse. 🔗 Leggi su Open.online

