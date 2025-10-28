Ricordati che morirai per il rapper Faneto scatta il braccialetto elettronico ma arriverà fra settimane Le botte alla ex che mostrò i lividi sui social

Il rapper Faneto aveva picchiato la fidanzata diverse volte, secondo gli inquirenti, tanto da allarmare anche i dipendenti dei diversi hotel in cui i due soggiornavano. Violenze che la ragazza aveva denunciato non solo alle forze dell’ordine ma anche sui social, pubblicando le foto dei lividi e gli screen delle minacce dell’ormai ex fidanzato. Ora per lui, il 21enne Valentin Antonio Segura, è scattato l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Da subito divieto di avvicinamento alla ragazza e ai suoi familiari, ma per il dispositivo potrebbero volerci settimane, come riporta Ansa. Le accuse. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Non ho tempo per allenarmi.” Davvero? O semplicemente non è una priorità? Immagina questo: se ti dicessero che morirai tra un anno se non ti alleni ogni giorno per due ore… pensi che troveresti il tempo? Certo che sì. Perché il tempo non è quantitativo, è q - facebook.com Vai su Facebook

#faneto, il #trapper accusato di violenze. La ex fidanzata mostra i lividi e i messaggi: «Morirai, ma prima verrai sc**ata dai miei amici» - X Vai su X

«Ricordati che morirai», per il rapper Faneto scatta il braccialetto elettronico (ma arriverà fra settimane). Le botte alla ex, che mostrò i lividi sui social - Il ragazzo aveva anche ucciso il cane di lei in un incidente in cui lui guidava «tutto drogato e bevuto», racc ... open.online scrive

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai” - La ragazza racconta sui social gli abusi, fisici e verbali, che avrebbe subito dal rapper: “Non voglio più tacere” ... Si legge su fanpage.it

Faneto, la denuncia social della ex fidanzata del rapper per presunte violenze - Nei mesi scorsi Alessandra, 20 anni, aveva presentato alle forze dell'ordine una denuncia per presunte violenze, minacce e stalking nei confronti dell’ex fidanzato, 21 anni. tg24.sky.it scrive