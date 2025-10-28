Ricomincia la nuova edizione del programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani
C omincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 l’attesissima nuova edizione di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata sono tre donne ospiti di assoluto interesse: la showgirl argentina Belen Rodriguez, l’attrice Isabella Rossellini e la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. In questa edizione c’è anche la novità della presenza di Maria De Filippi che, in collegamento in ognuna delle cinque puntate previste, farà domande a Francesca. Bianca Balti, l’ironia a “Belve”: «C’è un organo che mi ha salvata dal cancro» X Leggi anche › “Belve” sta per tornare. Quali saranno gli ospiti? Le indiscrezioni e le prime conferme sui nomi Belve 2025, ospiti 28 ottobre, le interviste di stasera a a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
? GAME DAYS Ricomincia una nuova settimana ricca di appuntamenti per le nostre squadre! ? Si parte questa sera con l’U19 impegnata in trasferta contro Pall. Brescia. A seguire toccherà all’U17, di nuovo contro Pall. Brescia il 30 ottobre fuori casa. L - facebook.com Vai su Facebook
L'Eredità: torna oggi su Rai 1 il game show con Marco Liorni - L'Eredità torna stasera, lunedì 20 ottobre 2025, su Rai 1 con Marco Liorni a condurlo e le Professoresse. Lo riporta msn.com
Zona Verde, nuova stagione: domenica alle 11 la prima puntata - Ricomincia il viaggio di Zona Verde alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese. Segnala espansionetv.it
Mediaset, il calendario della stagione autunnale: dal Grande Fratello a Verissimo fino a Uomini e Donne, la programmazione tra novità e grandi ritorni - E' questa una delle indiscrezioni più attese e più calde: in estate il programma tv ... Scrive ilmessaggero.it