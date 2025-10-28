ricomincia la nuova edizione del programma di interviste cult condotto da francesca fagnani

C omincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 l’attesissima nuova edizione di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Ospiti della prima puntata sono tre donne ospiti di assoluto interesse: la showgirl argentina Belen Rodriguez, l’attrice Isabella Rossellini e la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. In questa edizione c’è anche la novità della presenza di Maria De Filippi che, in collegamento in ognuna delle cinque puntate previste, farà domande a Francesca. Bianca Balti, l’ironia a “Belve”: «C’è un organo che mi ha salvata dal cancro» X Leggi anche › “Belve” sta per tornare. Quali saranno gli ospiti? Le indiscrezioni e le prime conferme sui nomi Belve 2025, ospiti 28 ottobre, le interviste di stasera a a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

