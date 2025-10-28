Riciclaggio di denaro alleanza tra Finanza e commercialisti per debellare il fenomeno

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza ha ospitato, nella mattinata di martedì 28 ottobre, un convegno sul tema della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro, al quale hanno partecipato decine di finanzieri e oltre cento commercialisti provenienti non solo da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

