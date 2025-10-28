Ricercato a Grosseto arrestato nel bosco dello spaccio

Era ricercato da luglio ed è stato arrestato nei giorni scorsi a Premosello.I carabinieri della sezione radiomobile di Verbania hanno arrestato un 39enne, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dalla Procura di Grosseto. L’uomo è stato fermato in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Tragedia sulla SS1 Aurelia a Grosseto: incidente stradale causa 3 morti e 5 feriti* Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sulla SS1 Aurelia a Grosseto, al km 191, tra un furgone e un bus da 9 posti che trasportava turisti stranieri. L'impatto, avvenuto per c - facebook.com Vai su Facebook

Ricercato fermato in A12 senza assicurazione: arrestato - Dalle verifiche è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia per un cumulo di pena pari a 1 anno e 11 mesi. Si legge su lanazione.it