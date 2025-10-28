Ricerca i carotenoidi nel sangue predicono l’efficacia delle terapie nel Parkinson

Carotenoidi alleati nella terapia del  Parkinson. Noti per  il loro ruolo antiossidante e amico della pelle,  queste sostanze – pigmenti che colorano di giallo, arancione o rosso i vegetali in cui sono presenti – sono utili anche per  valutare se la terapia riabilitativa  dei pazienti con la malattia neurodegenerativa  sarà efficace o meno. Uno studio targato  Fondazione Don Gnocchi  ha infatti scoperto che avere livelli più bassi di carotenoidi nel sangue prima dell’inizio della riabilitazione si accompagna a una migliore risposta al trattamento. La ricerca è stata condotta dal  Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica clinica (Labion) dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi  di Milano, e pubblicata sulla rivista  ‘Redox Biology’  nell’ambito del progetto  Virtread-Pd  coordinato da  Francesca Cecchi  dell’Irccs Don Gnocchi di Firenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

