Ricerca i carotenoidi nel sangue predicono l’efficacia delle terapie nel Parkinson
Carotenoidi alleati nella terapia del Parkinson. Noti per il loro ruolo antiossidante e amico della pelle, queste sostanze – pigmenti che colorano di giallo, arancione o rosso i vegetali in cui sono presenti – sono utili anche per valutare se la terapia riabilitativa dei pazienti con la malattia neurodegenerativa sarà efficace o meno. Uno studio targato Fondazione Don Gnocchi ha infatti scoperto che avere livelli più bassi di carotenoidi nel sangue prima dell’inizio della riabilitazione si accompagna a una migliore risposta al trattamento. La ricerca è stata condotta dal Laboratorio di Nanomedicina e Biofotonica clinica (Labion) dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi di Milano, e pubblicata sulla rivista ‘Redox Biology’ nell’ambito del progetto Virtread-Pd coordinato da Francesca Cecchi dell’Irccs Don Gnocchi di Firenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
