Ricco weekend di appuntamenti a Galeata tra Fiera dei cavalli e del 2 novembre

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Galeata, questa domenica, torna la tradizionale Fiera del 2 novembre. L'appuntamento viene proposto nel centro storico del paese e sarà animato dal mercato ambulante, dagli stand gastronomici itineranti, dall'autoscontro in piazza Gramsci e dalla parata degli sbandieratori, dei musici e degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

