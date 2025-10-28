Lookman risponde a Ricci nel big match del turno infrasettimanale: termina 1-1 la sfida tra Atalanta e Milan È 1-1 tra Atalanta e Milan. Il big match del turno infrasettimanale si conclude in parità, con le reti realizzate nel primo tempo da Ricci e Lookman. L’attaccante nigeriano si sblocca e mantiene l’imbattibilità in campionato della squadra di Juric. Lookman si sblocca: primo gol stagionale contro il Milan (Ansa foto) – Calciomercato.it Succede tutto nella prima frazione di gioco, con Samuele Ricci che sblocca subito il match con un destro da fuori al quarto minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ricci illude, Lookman risponde e Maignan conserva: Allegri a 3 punti da Conte