Ricci a bruciapelo Lookman si sblocca | è 1-1 tra Atalanta e Milan

Si è aperta con la vittoria del Napoli sul Lecce la nona giornata di Serie A, e toccava al Milan rispondere subito dopo per tenere il passo dell’attuale capolista. I rossoneri non vanno però oltre l’1-1 sul campo dell’Atalanta, un risultato che sta sicuramente più stretto ai padroni di casa per mole di gioco prodotta e statistiche registrate. Non una grande prestazione in effetti della banda di Allegri, nonostante la rete a bruciapelo di Ricci che aveva indirizzato sui giusti binari la gara; più pimpante una Dea che ritrova il gol di Lookman a distanza di 5 mesi dall’ultima volta (proprio nel 2-1 interno contro la Roma che costà la Champions ai giallorossi), ma che mette a referto il quarto pareggio consecutivo in campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ricci a bruciapelo, Lookman si sblocca: è 1-1 tra Atalanta e Milan

