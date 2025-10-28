Ricchetti si accentra e crossa | la Salernitana piange il ‘re del taglio’ di Rossilandia

Carlo Ricchetti stroncato da un terribile male a 55 anni. Si è spento a 55 anni Carlo Ricchetti, uno dei volti più amati della Salernitana degli anni d’oro, quella allenata da Delio Rossi capace di portare la città dalla Serie C alla Serie A. Una notizia che ha travolto di commozione l’intero ambiente granata, dai vecchi compagni di squadra ai tifosi che ancora oggi, a distanza di trent’anni, ricordano i suoi movimenti taglienti, le sue corse diagonali e la canzoncina che riecheggiava sotto la Curva Sud: “Ricchetti la, la la. Ricchetti s’accentra e crossa. Pisano gol”. Straordinario interprete e arma in più del 4-3-3 di Delio Rossi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

