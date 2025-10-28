Riccardo Trevisani su Chivu | Ho paura per la sua carriera ha detto…

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto nel programma Fontana di Trevi, ha commentato con grande trasporto le parole pronunciate da Cristian Chivu dopo la sconfitta dell’ Inter contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro aveva espresso il desiderio che si tornasse a parlare di calcio giocato, invece di soffermarsi costantemente su polemiche e alibi. Una presa di posizione che Trevisani ha definito “ giustissima ma pericolosa in un sistema che spesso punisce chi dice la verità “. Il giornalista ha tracciato un curioso paragone cinematografico: “ Chivu mi ricorda Tom Cruise in Jerry Maguire. Anche lui, nel film, diceva una cosa giusta in un mondo completamente sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it