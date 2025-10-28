Riccardo Padovano confermato presidente di Confcommercio Pescara

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Padovano è stato confermato alla guida della Confcommercio Pescara.Nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre il nuovo consiglio direttivo dell'associazione di categoria, nominato nell’assemblea dello scorso 16 ottobre, ha provveduto al rinnovo dei vertici delle cariche associative di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

