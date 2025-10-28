La star di Watchmen ha raccontato l'esilarante esperienza vissuta sul set della commedia romantica con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Malin Åkerman ha rilasciato di recente una video intervista nella quale ha esternato alcuni ricordi affettuosi legati al set di Ricatto d'amore, commedia romantica del 2009 con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. L'attrice si è soffermata soprattutto sulla veterana dello schermo, Betty White, che partecipò al film nel ruolo della nonna del protagonista maschile Andrew (Reynolds) mentre Åkerman era la sua ex fidanzata. L'esilarante aneddoto su Betty White in Ricatto d'amore "Ricatto d'amore è stato meraviglioso" ha dichiarato l'attrice "Betty White era una leggenda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ricatto d'amore, Malin Åkerman pazza di Betty White: "Diceva solo parolacce e ci metteva a nostro agio"