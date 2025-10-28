Riassetto societario documenti presentati in ritardo Multa per il presidente Manzo

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Guglielmo Manzo, il segretario generale Gianluca Zinci e l'ex amministratore delegato Sabatino Selvaggio hanno patteggiato con la procura federale della Figc, rispettivamente, un mese di inibizione commutato, a richiesta dell'interessato, in 2.400 euro di ammenda; 15 giorni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gruppo Bonomi: riassetto societario e nuova linea produttiva per il re dei savoiardi - Dario Bonomi esce dal ramo dolciario dell'azienda di famiglia e ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Riassetto Societario Documenti Presentati