Riarmo über alles da 377 miliardi Come Berlino guiderà l’esercito Ue
La Germania si indebiterà per lanciare oltre 300 progetti militari: metà in appalto ad aziende nazionali. Nella lista della spesa, svelata da «Politico», anche apparecchiature americane tipo i missili a lungo raggio. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
FP Cgil Campania. Swell Sound · Carousel (feat. Avenham). Grande partecipazione alla manifestazione "DEMOCRAZIA AL LAVORO" per dire no al riarmo voluto dal Governo Meloni e NO alle misure previste nella legge di bilancio - facebook.com Vai su Facebook