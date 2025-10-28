Riarmo in Germania tornano alla Difesa 200 proprietà militari destinate a uso civile | bloccate le riconversioni delle strutture

Prima il piano sugli ospedali, che ha come obiettivo quello di garantire un’assistenza sanitaria stabile, anche in caso di guerra. Poi l’ipotesi di reintroduzione della leva obbligatoria, affiancata alla creazione di “un nuovo servizio militare attraente” che “si basi sulla partecipazione volontaria “. Un mosaico a cui si aggiunge la proposta del ministero degli Interni dell’insegnamento della gestione delle crisi direttamente nelle aule delle scuole e un massiccio piano di riarmo da 377 miliardi di euro. E ora il governo conservatore della Germania compie un ulteriore passo verso un assetto di preparazione in caso di conflitto: l’ultimo tassello è la decisione di sospendere l’uso a scopi civili di 200 proprietà militari, 187 delle quali di proprietà dell’ agenzia federale responsabile della gestione del patrimonio immobiliare statale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, in Germania tornano alla Difesa 200 proprietà militari destinate a uso civile: bloccate le riconversioni delle strutture

