Riapre il mercato di via Rombon il primo targato Sogemi | era chiuso da 10 anni

Milano, 28 ottobre 2025 – Un presidio di socializzazione nel nord-est di Milano. Dopo dieci anni di chiusura è stato riaperto il Mercato di via Rombon, il primo dei quindici mercati comunali che il Comune ha assegnato a Sogemi nello scorso mese di luglio. All'inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala (contestato da una pattuglia di attivisti pro Pal), l'assessora allo Sviluppo Economico, Alessia Cappello e il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero. Con l’apertura di Rombon prende avvio il progetto dei ‘Mercati di Quartiere’ con la riqualificazione di 15 edifici e un intervento previsto di investimenti di ristrutturazione di circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

