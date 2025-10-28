RFI Linea storica Napoli-Salerno | dal 31 ottobre confermato il ritorno dei treni da Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 31 ottobre torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, sulla linea storica NapoliSalerno, interrotta dallo scorso 9 settembre a causa del rischio di crollo di alcuni edifici privati adiacenti la linea ferroviaria. A seguito delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

