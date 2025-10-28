Restyling Ferraris la Sampdoria spinge per avere uno stadio rinnovato Il sindaco Salis conferma | Aspettiamo una cosa per capire come muoversi

Restyling Ferraris: Genova punta a rinnovare lo storico stadio di Marassi. Il sindaco della città ligure è molto chiara sul futuro dell’impianto. Un importante restyling del Ferraris è ormai alle porte. Lo stadio Luigi Ferraris di Genova, autentico simbolo del calcio italiano e casa di Genoa e Sampdoria, sarà infatti oggetto di un ampio progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Restyling Ferraris, la Sampdoria spinge per avere uno stadio rinnovato. Il sindaco Salis conferma: «Aspettiamo una cosa per capire come muoversi»

