28 ott 2025

Restyling Ferraris: Genova punta a rinnovare lo storico stadio di Marassi. Il sindaco della città ligure è molto chiara sul futuro dell’impianto. Un importante restyling del Ferraris è ormai alle porte. Lo stadio Luigi Ferraris di Genova, autentico simbolo del calcio italiano e casa di Genoa e Sampdoria, sarà infatti oggetto di un ampio progetto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Restyling Ferraris, la Sampdoria spinge per avere uno stadio rinnovato. Il sindaco Salis conferma: «Aspettiamo una cosa per capire come muoversi»

